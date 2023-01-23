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Сегодня, 12:52

Руне — о поражении от Рублева: «В ответственный момент я не смог использовать свой шанс»

Мария Гусева
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублева (3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:7 (9:11) в 1/8 финала Australian Open.

«Я думаю, что это был отличный матч. У меня были все шансы, о которых я только мог мечтать. Я просто не смог правильно ими воспользоваться. В самый ответственный момент я не смог использовать свой шанс. Рублев проявил себя лучше в нужный момент. Поздравляю его», — приводит пресс-служба ATP слова Руне.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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