Давидович-Фокина: «Если я выиграю медаль на Олимпиаде, то на следующий день набью татуировку олимпийских колец»

Сегодня, 09:52
Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина рассказал, какую цель ставит перед собой на Australian Open-2024.
«Я всегда хорошо играл пять сетов. Думаю, у меня больше побед, чем поражений. У меня хорошее предчувствие. Я хочу насладиться Австралией, потому что ни разу не прошел дальше второго раунда. Одна из целей должна заключаться в этом», — приводит Marca слова теннисиста.
Также он заявил, что сделает татуировку с изображением олимпийских колец, если завоюет медаль на Играх в Париже.
«Я думаю, если ты хочешь сделать татуировку на своем теле, то должен завоевать медаль. Если я выиграю медаль, то набью татуировку олимпийских колец на следующий день», — добавил он.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Давидович-Фокина победил француза Констана Лестьенна со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:5). Его следующим соперником станет Нуну Боргес из Португалии.