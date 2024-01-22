Ястремская — о победе над Азаренко: «Я едва стою на ногах, пытаясь делать вид, что не устала»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open-2024.

В четвертом круге турнира она обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

«Мне нравится играть агрессивно, но я не люблю совершать много ошибок. Чувствовала себя немного уставшей, и тренеры говорили мне проводить розыгрыши с минимумом ударов, но я не знала, как это делать, Вика так бегала... Вы можете наблюдать, что я едва стою на ногах сейчас, пытаясь делать вид, что не устала. (Улыбается)», — сказала Ястремская после матча.

Украинка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне она попала в основную сетку из квалификации. Следующей соперницей Ястремской станет чешка Линда Носкова.