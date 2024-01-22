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«Большой шлем»

Сегодня, 06:25

Ястремская обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла белоруску Викторию Азаренко в матче четвертого круга Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Девушки провели на корте 2 часа 7 минут.

В другом матче четвертого круга чешка Линда Носкова вышла в следующий раунд турнира на отказе украины Элины Свитолиной. Встреча завершилась при счете 3:0 в пользу чешской теннисистки.

Ястремская и Носкова сыграют друг против друга в 1/4 финала турнира «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58?910?000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — 7:6 (8:6), 6:4

Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19) — 3:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
Даяна Ястремская
8
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