Ястремская обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 06:25
Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла белоруску Викторию Азаренко в матче четвертого круга Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Девушки провели на корте 2 часа 7 минут.
В другом матче четвертого круга чешка Линда Носкова вышла в следующий раунд турнира на отказе украины Элины Свитолиной. Встреча завершилась при счете 3:0 в пользу чешской теннисистки.
Ястремская и Носкова сыграют друг против друга в 1/4 финала турнира «Большого шлема».
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58?910?000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — 7:6 (8:6), 6:4
Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 19) — 3:0 отказ 2-го игрока