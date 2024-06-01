Медведев встретится с Де Минауром в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 19:56
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Открытого чемпионата Франции.
Встреча продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:3 в пользу австралийца.
Следующим соперником Де Минаура станет россиянин Даниил Медведев, который ранее победил чеха Томаша Махача (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4). Счет в личных встречах — 6-2 в пользу представителя России.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:3