Де Минаур победил Томпсона и вышел в четвертьфинал US Open

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в 1/8 финала US Open обыграл соотечественника Джордана Томпсона со счетом 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету 25-летнего Де Минаура 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале Де Минаур встретится с британцем Джеком Дрейпером.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:0, 3:6, 6:3, 7:5