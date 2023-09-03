Де Минаур вышел в четвертый круг US Open, где сыграет с победителем матча Медведев — Баэс

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил в третьем круге US Open. В трех сетах он обыграл чилийца Николаса Харри — 6:1, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 46 минут. 24-летний австралиец дважды подал на вылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету 27-летнего чилийца 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов. Следующим соперником Де Минаура будет победитель матча Даниил Медведев — Себастьян Баэс. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Алекс Де Минаур (Австралия, 13) — Николас Харри (Чили, 23) — 6:1, 6:3, 6:2