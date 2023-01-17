Сегодня, 13:25
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур вышел во второй круг Australian Open.
В стартовом матче он обыграл Ю Сюй Сю из Тайваня со счетом 6:2, 6:2, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа.
Во втором круге турнира «Большого шлема» Де Минаур сыграет с победителем матча Джон Изнер (США) — Адриан Маннарино (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — Ю Сюй Сю (Тайвань, Q) — 6:2, 6:2, 6:3