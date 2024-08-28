Эванс — о победе над Хачановым в пятичасовом матче: «Завтра тренироваться не буду»

Британский теннисист Дэн Эванс прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в первом круге US Open-2024.

Игра продлилась рекордные 5 часов 36 минут и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 в пользу британца.

«Я просто старался цепляться. В каждом розыгрыше у меня были проблемы с ногами. Но с приемом проблем не было, и это давало надежду.

Я очень горжусь тем, что сделал в этом матче. Конечно, завтра тренироваться не буду — только восстанавливаться. У меня все болит. По-моему, я никогда не играл пять часов. У меня ни разу не было двухчасовых тренировок — максимум полтора», — сказал Эванс на пресс-конференции.

Во втором круге Открытого чемпионата США 34-летний Эванс сыграет против аргентинца Мариано Навоне.