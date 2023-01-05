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Журова — об Australian Open: «Мы все помним, чем закончился недопуск наших спортсменов на Уимблдон»

Журова отреагировала на решение о допуска россиян к участию в Australian Open-2023
Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Федерации тенниса Австралии допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Australian Open-2023.

«И правильно сделали в Федерации тенниса Австралии. Мы все помним, чем закончился недопуск наших спортсменов на Уимблдон. Миллион штрафа и отсутствие очков для участников турнира. Поэтому для организаторов это было плохо. А Федерация тенниса Австралии не политизирует спорт, показывают всем пример. И ничего не изменилось после допуска российских и белорусских теннисистов. Они считают, что лучшие должны быть на соревнованиях Australian Open, а на Уимблдоне это посчитали нарушением прав человека в их федерации», — сказала Журова «СЭ».

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире, за что ATP оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов.

Теннис
Australian Open
Светлана Журова
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