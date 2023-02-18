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Сегодня, 14:14

Журова отреагировала на возможное отстранение Ассоциации лаун-тенниса из-за недопуска россиян

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что британская Ассоциация лаун-тенниса может быть отстранена от проведения турниров ATP и WTA в случае повторного недопуска российских спортсменов.

«Штраф они уже заплатили. Теннисная федерация последовательная и про спорт. Они сказали свою позицию — если не выполняете, то можете не проводить турниры. Было бы крайне обидно, если бы Уимблдон не состоялся из-за того, что кто-то занял принципиальную позицию. Могу только поприветствовать решение международной федерации, что они за спорт. Кто не придерживается этой позиции, не с нами», — сказала Журова «СЭ».

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире. Позже Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 1 миллион долларов за недопуск россиян и белорусов к участию в британских турнирах.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

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