Шнайдер обыграла Томлянович во втором круге Australian Open

Сегодня, 10:47
Российская теннисистка Диана Шнайдер победила австралийку Айлу Томлянович во втором круге Australian Open-2025 — 6:4, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем круге россиянка сыграет с победительницей пары Хэрриет Дарт (Великобритания, LL) — Донна Векич (Хорватия, 18).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия, 12) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:4, 7:5