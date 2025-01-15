Россиянка Диана Шнайдер встретится с австралийкой Айлой Томьянович в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на среду, 15 ноября. Игра будет проходить на «Джон Кейн Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 9.00 по московскому времени.

Результаты Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также онлайны доступны на YouTube-канале турнира в Мельбурне (в мультипликационном формате).

Победитель матча Шнайдер и Томьянович в третьем круге встретится с Хэрриет Дарт или Донной Векич. В первом круге Шнайдер обыграла Элизабетту Кочаретто из Италии, а Томлянович — Эшлин Крюгер из США.