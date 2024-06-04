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Сегодня, 15:44

Шнайдер и Наварро, Андреева и Звонарева вышли в четвертьфинал парного разряда «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро обыграли Кристину Букшу и Монику Никулеску в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 10 минут. За это время ни одна пара ни разу не подала навылет. Шнайдер и Наварро допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из семи. В активе Букши и Никулеску три двойных и три реализованных брейка из 11. В четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос» Шнайдер и Наварро сыграют с итальянской парой Сара Эррани/Ясмине Паолини.

Также продолжают выступление в парном разряде Мирра Андреева и Вера Звонарева. Россиянки в 1/8 финала победили норвежку Ульрикке Эйкери и американку Ингрид Нил — 6:3, 6:2.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — Ульрикке Эйкери/Ингрид Нил (Норвегия/США, 13) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/3/
Ролан Гаррос
Вера Звонарева
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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