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Сегодня, 17:13

Шнайдер проиграла американке Наварро в третьем круге Уимблдона-2024

Диана Шнайдер.
Фото AFP
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Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице США Эмме Наварро в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:2, 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. У Наварро 1 эйс, 4 двойные и 6 реализованных брейков из 10.

В четвертом круге Уимблдона Наварро сыграет с победительницей встречи между Сонай Картал (Великобритания) — Кори Гауфф (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Эмма Наварро (США, 19) — Диана Шнайдер (Россия) — 2:6, 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/7/
Теннис
Уимблдон
Диана Шнайдер
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