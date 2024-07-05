Шнайдер проиграла американке Наварро в третьем круге Уимблдона-2024

Сегодня, 17:13
Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице США Эмме Наварро в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:2, 3:6, 4:6.
Встреча продлилась 1 час 55 минут. Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. У Наварро 1 эйс, 4 двойные и 6 реализованных брейков из 10.
В четвертом круге Уимблдона Наварро сыграет с победительницей встречи между Сонай Картал (Великобритания) — Кори Гауфф (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Эмма Наварро (США, 19) — Диана Шнайдер (Россия) — 2:6, 6:3, 6:4