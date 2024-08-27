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Сегодня, 21:30

Диана Шнайдер — Надя Подороска: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Шнайдер встретится с аргентинкой Подороской в первом круге US Open 27 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Диана Шнайдер встретится с аргентинкой Надей Подороской, которая занимает 68-е место в рейтинге WTA, в первом круге US Open во вторник, 27 августа. Теннисистки ранее ни разу не играли друг с другом. Начало матча — ориентировочно в 22:30 по московскому времени.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».

Карен Хачанов, Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев. Старт Медведева, Мирры Андреевой, Шнайдер и Хачанова. Онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
Диана Шнайдер
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