Сегодня, 13:45
30-я ракетка мира, российская теннисистка Диана Шнайдер и 50-й номер рейтинга WTA Слоан Стивенс из США сыграют в матче второго круга женского одиночного разряда Уимблдонского турнира в среду, 3 июля. Матч пройдет на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 15:00 по московскому времени.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Шнайдер — Стивенс можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
Это первое очное противостояние Шнайдер и Стивенс на турнирах уровня WTA.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.
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