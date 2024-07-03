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Сегодня, 13:45

Диана Шнайдер — Слоан Стивенс: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Шнайдер сыграет с американкой Стивенс во втором круге Уимблдонского турнира 3 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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30-я ракетка мира, российская теннисистка Диана Шнайдер и 50-й номер рейтинга WTA Слоан Стивенс из США сыграют в матче второго круга женского одиночного разряда Уимблдонского турнира в среду, 3 июля. Матч пройдет на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 15:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Шнайдер — Стивенс можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Это первое очное противостояние Шнайдер и Стивенс на турнирах уровня WTA.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании. Основная информация о турнире доступна в нашем материале.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Диана Шнайдер
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