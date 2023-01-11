Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:15

Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Россиянка Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Australian Open-2023.

В полуфинале 18-летняя теннисистка обыграла американку Робин Монтгомери со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.

В финале Шнайдер сыграет с победительницей матча Анастасия Тихонова (Россия) — На-Лэ Хань (Южная Корея).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, полуфинал

Диана Шнайдер (Россия, 8) — Робин Монтгомери (США) — 6:4, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
1
Читайте также
Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. Ее конкурент — Португалия
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР
Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов
Новым гендиректором «Почты России» назначен Михаил Волков
Foreign Policy узнал о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Котов выиграл у Лааксонена и вышел в финал квалификации Australian Open

Эрика Андреева обыграла Катарину Завацкую и вышла в финал квалификации Australian Open