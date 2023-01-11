Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Australian Open

Россиянка Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Australian Open-2023.

В полуфинале 18-летняя теннисистка обыграла американку Робин Монтгомери со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.

В финале Шнайдер сыграет с победительницей матча Анастасия Тихонова (Россия) — На-Лэ Хань (Южная Корея).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, полуфинал

Диана Шнайдер (Россия, 8) — Робин Монтгомери (США) — 6:4, 6:4