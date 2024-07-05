Димитров обыграл Монфиса и вышел в четвертый круг Уимблдона

Болгарский теннисист Григор Димитров победил француза Гаэля Монфиса во третьем круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 47 минут. Димитров сделал 6 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Монфиса 16 подач навылет, 8 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта. В четвертом круге болгарин сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Третий круг Григор Димитров (Болгария, 10) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:4, 6:3