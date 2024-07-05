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Сегодня, 19:00

Димитров обыграл Монфиса и вышел в четвертый круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Григор Димитров.
Фото Reuters
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Болгарский теннисист Григор Димитров победил француза Гаэля Монфиса во третьем круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 47 минут.

Димитров сделал 6 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Монфиса 16 подач навылет, 8 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертом круге болгарин сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 10) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:4, 6:3

Теннис
Уимблдон
Гаэль Монфис
Григор Димитров
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