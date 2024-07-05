Димитров обыграл Монфиса и вышел в четвертый круг Уимблдона

Сегодня, 19:00
Болгарский теннисист Григор Димитров победил француза Гаэля Монфиса во третьем круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 47 минут.
Димитров сделал 6 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Монфиса 16 подач навылет, 8 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертом круге болгарин сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Григор Димитров (Болгария, 10) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:4, 6:3