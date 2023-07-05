Димитров обыграл Симабукуро и вышел во второй круг Уимблдона

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона. В матче первого круга 32-летний спортсмен обыграл японца Се Симабукуро — 6:1, 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 29 минут. Димитров сделал 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Симабукуро 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 нереализованных брейк-пойнта. Игра прерывалась из-за активистов экологического движения Just Stop Oil. Двое участников акции были арестованы. Во втором круге турнира Димитров сыграет с победителем матча Илья Ивашко (Белоруссия) — Федерико Кория (Аргентина). Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Первый круг Григор Димитров (Болгария, 21) — Се Симабукуро (Япония, Q) — 6:1, 6:2, 6:1