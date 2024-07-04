Димитров ушел с 0-2 по сетам в матче против Шана на Уимблдоне

Болгарский теннисист Григор Димитров победил китайца Цзюнчэня Шана во втором круге Уимблдона-2024.

Встреча длилась 3 часа 29 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 в пользу 10-й ракетки мира. Следующим соперником Димитровал станет Гаэль Монфис из Франции.

В третий круг Уимблдона также вышел канадец Денис Шаповалов, который обыграл немца Даниэля Альтмайера со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 6:7 (3:7), 6:4. Следующий матч представитель Канады проведет против Бена Шелтона из США.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 10) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 6:7 (3:7), 6:4