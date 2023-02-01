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«Большой шлем»

Сегодня, 11:53

Директор Australian Open: «У Джоковича был 3-сантиметровый надрыв подколенного сухожилия»

Ана Горшкова
Корреспондент
Стефанос Циципас и Новак Джокович.
Фото AFP
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Директор Australian Open Крэйг Тайли рассказал, с какой травмой серб Новак Джокович победил на турнире в 2023 году.

«Многие трудности Новака связаны с тем, что его незаслуженно критикуют. Но, в конце концов, думаю, никто не сомневается в его атлетизме. У него был трехсантиметровый надрыв подколенного сухожилия. Было много разговоров о том, правда это или нет, — трудно поверить, что они делают то, что делают, с такими травмами.

Он выдающийся игрок, чрезвычайно профессиональный. Он сосредоточен на всем, что делает, на каждой минуте. На том, что ест, что пьет, когда это делает, как. Во всем, что он делает, нет никаких сбоев или психологических надломов», — приводит слова Тайли SEN Sportsday.

Ранее тренер Джоковича Горан Иванишевич рассказал, как его подопечный справлялся с травмой ноги по ходу турнира.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2023. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем.

 
Новак Джокович. Джокович взял юбилейный Australian Open. Серб — снова первая ракетка мира

 

Источник: SEN Sportsday
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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