Компания Disney предоставила теннисистам бесплатные трансляции матчей US Open после заявления Медведева

The Walt Disney Company, которая является совладельцем канала ESPN, предоставила теннисистам бесплатные трансляции матчей US Open, сообщает The Financial Times.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что вынужден смотреть пиратские трансляции матчей US Open, поскольку в его номере в отеле нет кабельного телевидения.

По информации источника, после этого заявления Disney предоставила спортсменам бесплатный вход в приложение с трансляциями игр.

Ранее Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в четвертом круге US Open — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.