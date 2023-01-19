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«Большой шлем»

Сегодня, 17:35

Дмитриева назвала трех теннисисток, которые разочаровали ее на Australian Open

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева рассказала «СЭ» о трех теннисистках, которые разочаровали ее ранним вылетом на Australian Open.

«Очень обидно, что Кудерметова и Касаткина в какой-то мере оказались неготовыми к «Большому шлему», наверно, психологически в первую очередь, — сказала Дмитриева «СЭ». — Сама Касаткина сказала, что перегорела. Этот сезон она начала достаточно ответственно, предполагая, что из-за того, что она входит в десятку, то уже может претендовать не на случайные успехи, а на закономерную роль, если не главного лидера, то претендента. На мой взгляд, это ее подкосило».

Также Дмитриева призналась, что возлагала надежды на Самсонову.

«Что касается Кудерметовой, она меня немножко удивила, так как я думала, что она выиграет. Возможно, тоже слишком хотелось, она ведь тоже игрок первой десятки сейчас. На Самсонову у меня тоже были надежды, связанные с выступлением в конце прошлого сезона, но, наверно, она подготовилась не лучшим образом. Вот это три моих разочарования», — добавила она.

Касаткина проиграла Варваре Грачевой в первом круге Australian Open, Вероника Кудерметова — Кэти Волынец во втором круге, Людмила Самсонова — Донне Векич во втором круге.

Australian Open
Анна Дмитриева
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
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