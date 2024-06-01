Дмитриева назвала тяжелой победу Медведева над Махачом в третьем круге «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в комментарии для «СЭ» оценила победу Даниила Медведева над Томашом Махачом в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2024.

В субботу, 1 июня, 5-я ракетка мира обыграл своего соперника со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

«Матч, который Даниил провел против Томаша Махача был очень тяжелым. Он все время находился под ударом. Соперник очень хороший, играл интересно, разнообразно. Но Даниил был точен в нужный момент, а соперник, которому 23 года, и который видимо еще только приобретает опыт, ошибался», — сказала Дмитриева «СЭ».

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура, ранее обыгравшего Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:3.

(Софья Грецкая)