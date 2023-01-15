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Сегодня, 14:03

Дмитриева: «Сумеет ли Медведев настроить себя как победитель? Это главный вопрос Australian Open»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева рассказала «СЭ», что будет самым главным для Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии-2023.

«Теннис — это не только техника и физические возможности. В первую очередь, это психология. Сумеет ли он себя психологически настроить, как победитель? В 2022 году Медведев до финала был явным победителем психологически. А финал его немножко подломил. И все события, которые произошли, легли печатью на его общее состояние. Конечно, он психологически он уступал себе самому в начале сезона. Это главный вопрос, на который мы получим ответ на Australian Open», — сказала Дмитриева «СЭ».

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 30 января. Медведев встретится в матче первого круга с американцем Маркосом Хироном.

Теннис
Australian Open
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
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