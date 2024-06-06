Дмитриева считает, что Андреева может превзойти достижения Шараповой

Чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева считает, что сравнивать Мирра Андрееву и Мирию Шарапову не стоит. Однако она подчеркнула, что 17-летняя теннисистка может превзойти экс-первую ракетку мира.

«Может ли Мирра достичь таких же высот, как Шарапова, или превзойти их? Девочка в свои 17 лет обыгрывает сильнейшую теннисистку мира, разве можно после этого говорить, что она не может чего-то достичь? Конечно, Мирре это все под силу, но зависеть многое будет от нее самой», — цитирует Дмитриеву Legalbet.

Матч между Андреевой и Паолини пройдет сегодня, 6 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является полька Ига Свентек.