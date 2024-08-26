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Сегодня, 22:09

Доминик Тим: «Я очень благодарен всем, кто пришел посмотреть на меня в деле в последний раз»

Алина Савинова
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Австрийский теннисист Доминик Тим обратился к болельщикам после своего последнего матча на турнирах «Большого шлема».

В понедельник, 26 августа, спортсмен уступил американцу Бену Шелтону в первом круге US Open (4:6, 2:6, 2:6). Для 30-летнего Тима этот матч стал последним на турнирах «Большого шлема». В мае этого года австриец объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024 из-за хронической травмы запястья.

«Спасибо всем большое за поддержку на протяжении многих лет. Впервые я сыграл здесь десять лет назад. На самом деле, это очень важный момент для меня. На этом корте у меня был мой величайший успех в очень странном 2020 году, и, к сожалению, я прожил его без всех вас. Тот момент был великолепный, но все же грустный. Я очень счастлив, что получил возможность сыграть мой последний матч на US Open на этом корте. Очень благодарен всем, кто пришел посмотреть на меня в деле в последний раз», — цитирует Тима Daily Express.

За карьеру Тим становился победителем US Open-2020, а также доходил до финалов Australian Open (2020) и «Роллан Гаррос» (2018, 2019). Всего он завоевал 17 титулов АТР в одиночном разряде.

Источник: Daily Express
Теннис
US Open
Доминик Тим
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