Доминик Тим попрощался с «Ролан Гаррос» после поражения в квалификации

Австрийский теннисист Доминик Тим обратился к болельщикам с трогательной речью после поражения от финна Отто Виртанена в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос».

Этот матч стал последним для 30-летнего спортсмена на Открытом чемпионате Франции. Ранее экс третья ракетка мира объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024, отметив, что к этому решению его подтолкнула хроническая травма запястья.

«Спасибо вам за сегодняшний день, как и за два предыдущих. Выступление в квалификации перед полной ареной Сюзанн Ленглен, с которой у меня связано столько замечательных воспоминаний, стало прекрасным прощанием с «Ролан Гаррос». С этим турниром у меня особая связь, особые взаимоотношения. На этом «Большом шлеме» я добился своих лучших результатов. Каждый год я получал удовольствие от игры здесь. Большое всем спасибо за эти воспоминания. Они останутся в моей памяти навсегда», — сказал Тим в интервью на корте.

После матча организаторы турнира подарили теннисисту специальный приз.

Австриец становился победителем US Open-2020, а также доходил до финалов Australian Open (2020) и «Роллан Гаррос» (2018, 2019). Всего в своей карьере он завоевал 17 титулов в одиночном разряде.