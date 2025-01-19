Павлюченкова победила Векич и сыграет с Соболенко в четвертьфинале Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила Донну Векич из Хорватии в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2025 — 7:6 (7:0), 6:0.

Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

Павлюченкова сделала 10 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Векич 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующей соперницей россиянки станет белоруска Арина Соболенко, которая в четвертом круге обыграла Мирру Андрееву (6:1, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Донна Векич (Хорватия, 18) — 7:6 (7:0), 6:0

Паула Бадоса (Испания, 11) - Ольга Данилович (Сербия) - 6:1, 7:6 (7:2)