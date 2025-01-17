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Сегодня, 06:40

Шнайдер проиграла Векич в третьем круге Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла хорватке Донне Векич в матче третьего круга Australian Open — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7.

Матч продолжался 3 часа 1 минуту. 20-летняя россиянка подала 6 раз навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Следующей соперницей Векич будет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг

Донна Векич (Хорватия, 18) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5

Источник: Расписание Australian Open
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Теннис
Диана Шнайдер
Донна Векич
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