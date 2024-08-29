Векич может сыграть с Касаткиной в третьем круге US Open

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она переиграла бельгийку Грит Миннен — 7:5, 6:1. Следующая соперница Векич определится в матче Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Второй круг Эмма Наварро (США, 13) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:1, 6:1 Донна Векич (Хорватия, 24) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:1