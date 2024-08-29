Векич может сыграть с Касаткиной в третьем круге US Open

Сегодня, 03:20
Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она переиграла бельгийку Грит Миннен — 7:5, 6:1.
Следующая соперница Векич определится в матче Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Наварро (США, 13) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:1, 6:1
Донна Векич (Хорватия, 24) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 6:1