Паолини победила Векич в полуфинале Уимблдона

Итальянка Ясмин Паолини победила хорватку Донну Векич в полуфинале Уимблдона — 2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

Матч длился 2 часа 54 минуты. 7-я ракетка мира Паолини сделала за игру 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. У 37-й ракетки мира Векич — 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 из 15 реализованных брейк-пойнтов.

Паолини впервые в карьере вышла в финал травяного «мейджора». Итальянка в этом году проиграла польке Иге Свентек в финале «Ролан Гаррос».

За титул Уимблдонского турнира Паолини сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Донна Векич (Хорватия) — 2:6, 6:4, 7:6 (10:8)