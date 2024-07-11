Хорватская теннисистка Донна Векич сыграет с итальянкой Ясмин Паолини в полуфинале Уимблдона в четверг, 11 июля. Игра состоится на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке женского полуфинала. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию противостояния Векич — Паолини можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

28-летняя представительница Хорватии — 37-й номер рейтинга WTA. 28-летняя итальянская теннисистка — седьмая ракетка мира.

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