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Сегодня, 21:37

Дрейпер в трех сетах обыграл Махача и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Алина Савинова
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Британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США-2024.

В четвертом круге британец за 1 час 44 минуты обыграл чеха Томаша Махача — 6:3, 6:1, 6:2.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке Дрейпер встретится с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Джордан Томпсон (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 6:1, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
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