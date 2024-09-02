Дрейпер в трех сетах обыграл Махача и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Сегодня, 21:37
Британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США-2024.
В четвертом круге британец за 1 час 44 минуты обыграл чеха Томаша Махача — 6:3, 6:1, 6:2.
В следующем раунде турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке Дрейпер встретится с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Джордан Томпсон (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 6:1, 6:2