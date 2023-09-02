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«Большой шлем»

Сегодня, 21:20

Дрейпер впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский теннисист Джек Дрейпер обыграл американца Майкла Ммо в третьем круге US Open-2023 со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.

21-летний Дрейпер впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема». Следующим его соперником станет победитель матча Артур Риндеркнех (Франция) — Андрей Рублев (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Джек Дрейпер (Великобритания) — Майкл Ммо (США, WC) — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

Теннис
US Open
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