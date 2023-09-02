Дрейпер впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема»

Британский теннисист Джек Дрейпер обыграл американца Майкла Ммо в третьем круге US Open-2023 со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. 21-летний Дрейпер впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема». Следующим его соперником станет победитель матча Артур Риндеркнех (Франция) — Андрей Рублев (Россия). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Джек Дрейпер (Великобритания) — Майкл Ммо (США, WC) — 6:4, 6:2, 3:6, 6:3