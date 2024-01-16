Дрейпер — о том, что его стошнило после пятисетового матча на Australian Open: «Чувствовал себя неловко»

Британский теннисист Джек Дрейпер высказался о том, что ему стало плохо после пятисетового матча первого круга Australian Open-2024 против американца Маркоса Гирона.

После победы Дрейпер быстро пожал своему сопернику руку и побежал к мусорному ведру — его стошнило от жары.

«Мне было плохо, и после победы чувствовал себя неловко, потому что в такой момент мне пришлось сказать ему: «Я должен пожать тебе руку, приятель, но сначала мне нужно добраться до этого мусорного ведра». Я чувствовал, что мне становится все тяжелее и тяжелее дышать, что я не могу получать кислород. Ты не просто играешь против другого теннисиста, но и соревнуешься с самим собой, поэтому явно не чувствуешь себя на все 100 процентов. Мне придется поговорить об этом с кем-нибудь и попытаться понять, что делать в таких ситуациях, потому что это наверняка произойдет снова», — сказал теннисист.

Он также отметил, что во время матча ему измеряли давление из-за того, что у него было ощущение стеснения в груди.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 22-летний Дрейпер сыграет с американцем Томми Полом.