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«Большой шлем»

Сегодня, 15:48

Дрейпер — о том, что его стошнило после пятисетового матча на Australian Open: «Чувствовал себя неловко»

Алина Савинова
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Британский теннисист Джек Дрейпер высказался о том, что ему стало плохо после пятисетового матча первого круга Australian Open-2024 против американца Маркоса Гирона.

После победы Дрейпер быстро пожал своему сопернику руку и побежал к мусорному ведру — его стошнило от жары.

«Мне было плохо, и после победы чувствовал себя неловко, потому что в такой момент мне пришлось сказать ему: «Я должен пожать тебе руку, приятель, но сначала мне нужно добраться до этого мусорного ведра». Я чувствовал, что мне становится все тяжелее и тяжелее дышать, что я не могу получать кислород. Ты не просто играешь против другого теннисиста, но и соревнуешься с самим собой, поэтому явно не чувствуешь себя на все 100 процентов. Мне придется поговорить об этом с кем-нибудь и попытаться понять, что делать в таких ситуациях, потому что это наверняка произойдет снова», — сказал теннисист.

Он также отметил, что во время матча ему измеряли давление из-за того, что у него было ощущение стеснения в груди.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 22-летний Дрейпер сыграет с американцем Томми Полом.

Источник: https://sportstar.thehindu.com/tennis/australian-open-2024-jack-draper-vomit-on-court-vs-marcos-giron-news/article67744442.ece
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