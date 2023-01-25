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Сегодня, 17:53

Журова об акции с российскими флагами на Australian Open: «Сейчас, к сожалению, появление нашего флага может быть расценено как провокация»

Константин Белов
Корреспондент
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Дупутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на акцию с российскими флагами на Australian Open.

«Сейчас, к сожалению, появление российского флага может быть расценено как провокация. С другой стороны, у людей есть порыв совершенно искренний. И они, наверное, не думают, что могут чем-то навредить. Думают, что помогают нам и проявляют дружеское отношение и поддержку. А в итоге это может отразиться так, что организаторы не захотят нас допускать. Но это мои опасения, что такие душевные порывы и желание людей помочь нам, могут привести к тому, что организаторы воспримут это неадекватно», — сказал Журова «СЭ».

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила проносить на трибуны российский и белорусский флаги.

Болельщики, в том числе сербы, держали флаг с портретом президента России Владимира Путина, флаг ДНР, а на некоторых были надеты майки с буквой Z.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.

Светлана Журова
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