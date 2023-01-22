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«Большой шлем»

Сегодня, 11:45

Ольховский назвал Хачанова фаворитом четвертьфинала Australian Open против Корды

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от четвертьфинала на Australian Open, в котором Карен Хачанов сыграет против американца Себастьяна Корды.

«После сегодняшнего матча Корда несвежий. Карен для меня является фаворитом в этом матче, если он выдержит стабильность и игру, которую показывает. Да, Корда силен, но если матч дойдет до пяти сетов, Карен физически будет готов лучше», — сказал Ольховский «СЭ».

Ранее Карен Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку в 1/8 финала Australian Open-2023 — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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