0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:43

Дядя Надаля считает, что племянник выиграет 15-й «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони, уверен, что его племянник в этом сезоне сможет выиграть «Ролан Гаррос».

«У него измученное тело. Но это нормально, так как он участвует в турнирах с 16 лет, и за все приходится платить. Уже много лет в туре все играют с высокой интенсивностью, сильно бьют по мячу. При таких нагрузках тело в какой-то момент может дать сбой. Но я верю, что в этом году он сможет выиграть «Ролан Гаррос», а дальше будет видно», — цитирует Тони puntodebreak.com.

Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», четыре — US Open, два — Уимблдон и два — Australian Open.

Рафаэль Надаль
Обсудить
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чесноков: «Русский финал на турнирах «Большого шлема» в этом году малореален»