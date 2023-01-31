Дядя Надаля считает, что племянник выиграет 15-й «Ролан Гаррос»

Дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони, уверен, что его племянник в этом сезоне сможет выиграть «Ролан Гаррос».

«У него измученное тело. Но это нормально, так как он участвует в турнирах с 16 лет, и за все приходится платить. Уже много лет в туре все играют с высокой интенсивностью, сильно бьют по мячу. При таких нагрузках тело в какой-то момент может дать сбой. Но я верю, что в этом году он сможет выиграть «Ролан Гаррос», а дальше будет видно», — цитирует Тони puntodebreak.com.

Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», четыре — US Open, два — Уимблдон и два — Australian Open.