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Сегодня, 16:50

Прошлогодняя финалистка Уимблдона Вондроушова проиграла в матче первого круга

Маркета Вондроушова.
Фото Reuters
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова уступила в матче первого круга Уимблдона-2024 представительнице Испании Джессике Бусас Манейро со счетом 4:6, 2:6.

Встреча продолжилась 1 час 9 минут. Манейро два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, семь двойных и два реализованных брейка из трех.

В прошлом году Вондроушова дошла до финала турнира «Большого шлема», где уступила Онс Жабер.

Во втором круге Уимблдона-2024 Манейро сыграет с победительницей встречи Кристина Букша (Испания) — Ана Богдан (Румыния).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/5/
Теннис
Уимблдон
Маркета Вондроушова
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