Прошлогодняя финалистка Уимблдона Вондроушова проиграла в матче первого круга

Сегодня, 16:50
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова уступила в матче первого круга Уимблдона-2024 представительнице Испании Джессике Бусас Манейро со счетом 4:6, 2:6.
Встреча продолжилась 1 час 9 минут. Манейро два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, семь двойных и два реализованных брейка из трех.
В прошлом году Вондроушова дошла до финала турнира «Большого шлема», где уступила Онс Жабер.
Во втором круге Уимблдона-2024 Манейро сыграет с победительницей встречи Кристина Букша (Испания) — Ана Богдан (Румыния).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Джессика Бусас Манейро (Испания) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — 6:4, 6:2