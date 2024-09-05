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Сегодня, 03:50

Первая ракетка мира Свентек проиграла Пегуле в четвертьфинале US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над полькой Игой Свентек в 1/4 финала турнира US Open — 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут. 30-летняя американка допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Следующей соперницей Пегулы будет чешка Каролина Мухова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 6) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:2, 6:4

Янник Синнер и&nbsp;Даниил Медведев. Медведев против Синнера и другие матчи 1/4 финала. Онлайн-трансляция US Open
Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Ига Свентек
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