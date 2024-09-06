Пегула впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»

Сегодня, 06:26
Американская теннисистка Джессика Пегула победила чешку Каролину Мухову в полуфинале US Open — 1:6, 6:4, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. 30-летняя американка 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 11).
В своем первом финале турнира «Большого шлема» в карьере Пегула сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 6:4, 6:2