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«Большой шлем»

Сегодня, 06:26

Пегула впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джессика Пегула.
Фото Reuters
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Американская теннисистка Джессика Пегула победила чешку Каролину Мухову в полуфинале US Open — 1:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. 30-летняя американка 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 11).

В своем первом финале турнира «Большого шлема» в карьере Пегула сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 6:4, 6:2

Теннис
US Open
Джессика Пегула
Каролина Мухова
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