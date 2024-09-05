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Сегодня, 06:43

Пегула после победы над Свентек: «Наконец-то могу сказать, что я полуфиналистка

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над Игой Свентек в четвертьфинале US Open.

Американка обыграла соперницу в двух сетах — 6:2, 6:4.

«Я была в четвертьфинале столько раз, но я продолжала проигрывать. Наконец-то я могу сказать, что я полуфиналистка. Спасибо зрителям, что помогли мне пройти через эту игру. Играть в прайм-тайм против первой ракетки мира — это безумие, но я знала, что способна на это», — приводит слова Пегулы BBC.

Следующей соперницей Пегулы станет чешка Каролина Мухова.

Теннис
US Open
Джессика Пегула
Ига Свентек
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