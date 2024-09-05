Пегула после победы над Свентек: «Наконец-то могу сказать, что я полуфиналистка

Сегодня, 06:43
Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над Игой Свентек в четвертьфинале US Open.
Американка обыграла соперницу в двух сетах — 6:2, 6:4.
«Я была в четвертьфинале столько раз, но я продолжала проигрывать. Наконец-то я могу сказать, что я полуфиналистка. Спасибо зрителям, что помогли мне пройти через эту игру. Играть в прайм-тайм против первой ракетки мира — это безумие, но я знала, что способна на это», — приводит слова Пегулы BBC.
Следующей соперницей Пегулы станет чешка Каролина Мухова.