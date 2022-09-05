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«Большой шлем»

5 сентября, 21:25

Пегула обыграла Квитову и вышла в четвертьфинал US Open

Алексей Еремин
Джессика Пегула.
Фото USA Today Sports

Американская теннисистка Джессика Пегула одолела представительницу Чехии Петру Квитову в четвертом круге турнира US Open в Нью-Йорке со счетом 6:3, 6:2.

Игра длилась 1 час и 9 минут. Пегула сделала 3 подачи навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Квитовой — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинала турнира в Нью-Йорке 28-летняя американка встретится с победителем в паре Ига Свентек (Польша, 1) — Юлия Нимайер (Германия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 21) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2022/11/7/
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Ига Свентек
Петра Квитова
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