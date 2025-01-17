Зверев пробился в четвертый круг Australian Open

Сегодня, 09:06
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Джейкоба Фернли в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.
В четвертом круге немец встретится с победителем пары Уго Умбер (Франция, 14) — Артур Филс (Франция, 20).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Джейкоб Фернли (Великобритания) — 6:3, 6:4, 6:4