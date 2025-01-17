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Сегодня, 09:06

Зверев пробился в четвертый круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл британца Джейкоба Фернли в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

В четвертом круге немец встретится с победителем пары Уго Умбер (Франция, 14) — Артур Филс (Франция, 20).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Джейкоб Фернли (Великобритания) — 6:3, 6:4, 6:4

 

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
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