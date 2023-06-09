Джокович догнал Эверт по количеству финалов на турнирах «Большого шлема» в открытую эру

Сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с американкой Крис Эверт по количеству финалов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде в открытую эру, сообщает Gracenote.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Джокович победил испанца Карлоса Алькараса (6:3, 5:7, 6:1, 6:1). Таким образом, серб вышел в финал турнира «Большого шлема» в 34-й раз.

Эверт в финальных матчах одержала 18 побед и потерпела 16 поражений. На счету Джоковича 22 победы и 11 поражений.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

Финалы турниров «Большого шлема» в одиночном разряде:

1. Новак Джокович — 34

2. Крис Эверт — 34

3. Серена Уильямс — 33

4. Роджер Федерер — 31

5. Рафаэль Надаль — 30