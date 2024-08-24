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Сегодня, 16:10

Джокович досрочно завершил тренировку с Руне перед US Open

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович не смог завершить тренировку с датчанином Хольгером Руне в рамках подготовки к US Open из-за возможной травмы, сообщает Tennis365.

В пятницу спортсмены около часа тренировались на открытом корте во Флашинг-Медоуз и должны были провести вторую часть занятия на стадионе Артура Эша, на которую Джокович уже не вышел.

Руне сообщил датскому телеканалу TV2, что первая часть занятия проходила на высоком уровне, и отметил, что 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» потребуется помощь врачей, чтобы понять, сможет ли он продолжить тренировки.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября. В первом круге Джокович должен сыграть против Раду Албота из Молдавии.

Источник: Tennis365
Теннис
US Open
Новак Джокович
Хольгер Руне
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