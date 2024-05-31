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«Большой шлем»

31 мая, 23:23

Джокович: «Внутри меня всегда присутствует вера в то, что я могу завоевать титул»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович по-прежнему верит в то, что сможет защитить титул на «Ролан Гаррос» в этом году. Однако он признает, что его нынешние ожидания не столь велики по сравнению с предыдущими сезонами.

«Внутри меня всегда присутствует вера и убежденность в том, что я могу завоевать титул. Именно по этой причине я до сих пор участвую в соревнованиях на этом уровне. Вот почему я здесь. В этом возрасте я бы не стал участвовать в турнирах «Большого шлема» и продолжать играть в профессиональный теннис, если бы не верил, что обладаю качествами, позволяющими дойти до решающего матча. Но, как я говорил перед началом турнира, я не хочу забегать вперед, потому что перед «Ролан Гаррос» у меня была не очень хорошая форма. Поэтому мне придется немного снизить свои ожидания», — приводит Ubitennis слова Джоковича.

В четверг, 30 мая, 37-летний Джокович обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну во втором круге Открытого чемпионата Франции (6:4, 6:1, 6:2). Его следующим соперником будет итальянец Лоренцо Музетти.

В финале турнира прошлого года Джокович победил норвежца Каспера Рууда в трех сетах (7:6, 6:3, 7:5).

Источник: https://www.ubitennis.net/2024/05/roland-garros-novak-djokovic-reflects-on-nadal-rivalry-maintains-belief-of-title-defence-dreams/
Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
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