Джокович в трех сетах победил Махача и вышел в четвертый круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге Australian Open обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. У 37-летнего серба 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. В 1/8 финала Джокович встретится с чехом Иржей Легечкой. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Новак Джокович (Сербия, 7) — Томаш Махач (Чехия, 26) — 6:1, 6:4, 6:4